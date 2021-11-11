Выручка IT-отрасли Якутии достигла миллиарда долларов

Глава Якутии Айсен Николаев уверен, что в скором времени Якутск сможет занять достойное место на мировой арене в IT-индустрии: «Миссия Якутска должна быть амбициозной. Когда я стал главой республики, занятых в IT было уже 1500 человек, сегодня их 3500. К 2024 году мы должны достигнуть цифру в 10 тыс. человек – я думаю, что мы преодолеем ее гораздо быстрее. У нас крупнейший IT-парк за Уралом площадью свыше 10 тыс. кв. метров, который наполнен резидентами, решает амбициозные задачи, начиная от искусственного интеллекта и заканчивая профессиональными разработками компьютерных технологий. Сегодня на «удаленке» в якутских компаниях работают ребята не только со всей Якутии, но и из других регионов России, и даже из других стран. Надо выходить на мировой рынок и находить там свою нишу».

Об этом сообщил Айсен Николаев, когда принял участие в презентации планов развития дальневосточных городов, которая прошла в рамках программы развития ВЭБ.РФ и СКОЛКОВО для управленческих кадров из 100 крупнейших городов.

В первом потоке приняли участие команды из 29 российских городов, среди которых и дальневосточные: Якутск, Уссурийск, Владивосток, Улан-Удэ.

Мэрия Якутска представила проект социально-экономического развития города «IT-столица». Сегодня в IT-отрасли Якутии занято 5 000 специалистов, к 2030 году показатель достигнет 25 000 человек. Общая выручка предпринимателей, занятых в отрасли сейчас около 1 млрд. долларов, в будущем превысит 20 млрд.долларов. Якутск, как столица республики, является флагманом развития креативных индустрий региона.

«К 2030 году мы хотим достичь увеличения числа, работающих по специальностям IT с нынешних 5 тысяч до 25 тысяч человек, — рассказал в ходе презентации мэр города Евгений Григорьев. — Цифровой подход должен дать возможность каждому горожанину реализовать свой потенциал. Для реализации нашей цели мы выделили несколько больших блоков: создание системы непрерывного IT-образования, цифровизация городского хозяйства, комфортная городская среда, рост креативной интенсивности в экономике. К 2032 году мы должны стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте».

Программа для обучения профильных региональных и муниципальных чиновников создавалась в соответствии с международным стандартом Master of Public Administration по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО, в партнерстве с Институтом «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой. Она состояла из 14 модулей, собранных в пять тематических блоков. Главной целью было передать знания и передовые мировые практики управления муниципалитетами. Мэрам, их помощникам и региональным менеджерам в сфере архитектуры и градостроительства на примерах показывали, как правильно строить стратегию социокультурной трансформации городов. В конце обучения команды подготовили проекты развития муниципалитетов. Эксперты указанных организаций присутствовали на презентации.