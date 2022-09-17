Выросло число якутян, выехавших жить за границу

В Якутии с декабря прошлого года по июль произошел рост числа жителей, покидающих республику и уезжающих жить за границу, сообщает Сахастат.

Наибольший пик пришелся на июнь, когда из республики иммигрировало 2,7, а в марте – 2,3 тысячи жителей. Всего с января по июль отмечается миграционный убыток населения в 4,2 тысячи человек, то есть число уехавших превысило число прибывших в Якутию. Сократилось также количество прибывающих в республику, в сравнении с прошлым годом — на 10 процентов. Как и раньше, наибольшее число мигрантов прибывает в Якутию из Киргизии. В апреле-мае произошел скачок числа прихавших из Армении, сообщает тгк Общественная группа Якутяне.