17.09.2022
12:22
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Якутия

Выросло число якутян, выехавших жить за границу

В Якутии с декабря прошлого года по июль произошел рост числа жителей, покидающих республику и уезжающих жить за границу, сообщает Сахастат.
Наибольший пик пришелся на июнь, когда из республики иммигрировало 2,7, а в марте – 2,3 тысячи жителей.   Всего с января по июль отмечается миграционный убыток населения в 4,2 тысячи человек, то есть число уехавших превысило число прибывших в Якутию. Сократилось также количество прибывающих в республику, в сравнении с прошлым годом — на 10 процентов. Как и раньше, наибольшее число мигрантов прибывает в Якутию из Киргизии. В апреле-мае произошел скачок числа прихавших из Армении, сообщает тгк Общественная группа Якутяне.

Фото: Sakhalife
Источник: тгк Общественная группа Якутяне

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