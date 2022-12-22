22.12.2022
15:10
1482

Некролог

Выражаем глубокие соболезнования

Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй» выражает глубокие соболезнования ведущему эксперту дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Вилюй» Титовой Наталье Елисеевне, родным и близким в связи с тяжелой утратой – кончиной любимого отца, Заслуженного работника общего образования Российской Федерации, отличника образования Республики Саха (Якутия) Егорова Ивана Ивановича. Скорбим вместе с Вами

Фото: SAKHALIFE
Источник: Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй»

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