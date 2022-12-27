Вырастут ли проценты по вкладам в 2023-м?

Ставки по вкладам зависят от ключевой ставки Центрального банка. В следующем году возможно их незначительное повышение, рассказали эксперты aif.ru.

На последнем заседании Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ноябре средняя максимальная ставка по вкладам в рублях сроком до одного года в банках топ-10 выросла с 7,061% до 8,192% годовых. Наибольшие проценты можно получить, если срок размещения вклада составляет от 3 до 12 месяцев.

В январе 2023 г. средние рублевые ставки в целом останутся на существующем уровне. В дальнейшем ставки по вкладам в начале следующего года увеличатся на два-три процентных пункта и составят по депозитам 8-11%.

«Процент по вкладам будет ниже инфляции, но если банкам будет не хватать денег, то ставки в следующем году могут немного подрасти, примерно на половину процентного пункта», — считает финансовый эксперт Андрей Бархота. Резко повысить ставку могут только в том случае, если в экономике случится еще один шок.

В новом году завершаются сезонные акции некоторых банков, поэтому до конца года российские вкладчики могут разместить свои средства с большей выгодой, чем в январе. В начале года темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания клиентов снова вернется к продуктам со сроком 3-12 месяцев.