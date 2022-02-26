Вырастет завоз социально значимых товаров в арктические районы Якутии

В 2021 году завоз социально значимых продовольственных товаров в арктические районы Якутии увеличили до 11,3 тысяч тонн, это на полторы тысячи больше, чем в 2020 году. Начатая в прошлом году реализация схемы завоза в труднодоступные населённые пункты Арктики будет продолжена. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко во время итогового эфира отчёта правительства на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и радио «Тэтим».

«В этом году, используя опыт прошлого года, мы увеличим поставки в арктические районы, запасы продовольствия, расширим ассортимент. В том числе при сотрудничестве с Росрезервом, с которым в прошлом году заключили договоры на поставку социально значимых продовольственных товаров в объёме 1,4 тысяч тонн по фиксированной цене», – отметил Андрей Тарасенко.

На эти цели в бюджете республики предусмотрено свыше 820 млн рублей, с учетом волатильности цен на рынках будут предприняты дополнительные меры.

Самолётами Ан-2 завоз планируется в отдалённые населённые пункты восьми арктических районов: Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Верхоянский, Абыйский, Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский.

Отмечается, что в этом году также будет налажен завоз продуктов через Северный морской путь.

В 2021 году малой авиацией завезли продукты в 42 труднодоступных села Арктики (19 сёл – в 2020 году). Это позволило снизить цены на овощи и фрукты, стабилизировать цены на продукты.

Напомним, для сдерживания роста цен на продукты в арктических районах по поручению Главы республики Айсена Николаева открываются торгово-логистические центры «Якутоптторг». В 2021 году центры появились в Абыйском и Усть-Янском районах. В 2022 году подобные центры появятся в Верхоянском, Среднеколымском, Жиганском и Нижнеколымском районах.