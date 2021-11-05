Выпускников школ оставили без выпускных балов до 2024 года

Началось глобальное продление ограничений! Сразу на 3 года ☝

Выпускных в школах не будет до 2024 года 🤷‍♀️

Источник @meria.yakutsk Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2024 года ограничения, введенные для школ и других детских и молодежных организаций из-за пандемии.

🔸В частности, продлен запрет проводить в помещениях массовые мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде — в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

🔸Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

🔸Для школ и детских садов продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения, мерить температуру у детей и сотрудников и изолировать группы детей друг от друга. Расписание должно учитывать требование минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.