28.06.2022
12:08
299

Образование

Мэрия Якутска предлагает целевое обучение

Уважаемый выпускник!

Управление образования Окружной администрации города Якутска приглашает заключить договор на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по педагогическим направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». (Направления в приложении).

Кроме этого, Управление образования города Якутска рассматривает заключение договоров о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета в организациях высшего профессионального образования за пределами республики.

За дополнительной информацией обращаться в отдел развития образования Управления образования Окружной администрации города Якутска:

+7 (4112) 40-03-46 (Шопхоева Ольга Сергеевна), E-mail: oro@yaguo.ru.

Приложение

Код НПСНаименование НПСКол-во местФорма обучения
БАКАЛАВРИАТ 
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
144.03.01Педагогическое образование (Химия)2очно
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
244.03.01Педагогическое образование (Математика)2очно
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 
344.05.01Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних)1очно
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
444.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание)2очно
544.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание)1заочно
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
644.03.01Педагогическое образование (Физическая культура)2очно
744.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура)3очно
849.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое воспитание)1очно
944.03.01Педагогическое образование (Физическая культура)2заочно
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ 
1044.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык(якутский) и литература и Дополнительное образование)2очно
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
1144.03.01Педагогическое образование (Дошкольное образование)4очно
1244.03.01Педагогическое образование (Начальное образование)2очно
1344.03.01Педагогическое образование (Технология)1очно
1444.03.03Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)2очно
1544.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование)2очно
1644.03.01Педагогическое образование (Дошкольное образование)2заочно
1744.03.01Педагогическое образование (Начальное образование)1заочно
1844.03.01Педагогическое образование (Технология)1заочно
1944.03.02Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика)2заочно
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
2044.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература)2очно
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
2144.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и информатика)2очно
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх