Мэрия Якутска предлагает целевое обучение
Уважаемый выпускник!
Управление образования Окружной администрации города Якутска приглашает заключить договор на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по педагогическим направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». (Направления в приложении).
Кроме этого, Управление образования города Якутска рассматривает заключение договоров о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета в организациях высшего профессионального образования за пределами республики.
За дополнительной информацией обращаться в отдел развития образования Управления образования Окружной администрации города Якутска:
+7 (4112) 40-03-46 (Шопхоева Ольга Сергеевна), E-mail: oro@yaguo.ru.
Приложение
|№
|Код НПС
|Наименование НПС
|Кол-во мест
|Форма обучения
|БАКАЛАВРИАТ
|ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
|1
|44.03.01
|Педагогическое образование (Химия)
|2
|очно
|ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
|2
|44.03.01
|Педагогическое образование (Математика)
|2
|очно
|ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
|3
|44.05.01
|Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних)
|1
|очно
|ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
|4
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание)
|2
|очно
|5
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание)
|1
|заочно
|ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
|6
|44.03.01
|Педагогическое образование (Физическая культура)
|2
|очно
|7
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура)
|3
|очно
|8
|49.03.02
|Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое воспитание)
|1
|очно
|9
|44.03.01
|Педагогическое образование (Физическая культура)
|2
|заочно
|ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
|10
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык(якутский) и литература и Дополнительное образование)
|2
|очно
|ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
|11
|44.03.01
|Педагогическое образование (Дошкольное образование)
|4
|очно
|12
|44.03.01
|Педагогическое образование (Начальное образование)
|2
|очно
|13
|44.03.01
|Педагогическое образование (Технология)
|1
|очно
|14
|44.03.03
|Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)
|2
|очно
|15
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование)
|2
|очно
|16
|44.03.01
|Педагогическое образование (Дошкольное образование)
|2
|заочно
|17
|44.03.01
|Педагогическое образование (Начальное образование)
|1
|заочно
|18
|44.03.01
|Педагогическое образование (Технология)
|1
|заочно
|19
|44.03.02
|Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика)
|2
|заочно
|ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
|20
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература)
|2
|очно
|ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
|21
|44.03.05
|Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и информатика)
|2
|очно
+7 (999) 174-67-82
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