Мэрия Якутска предлагает целевое обучение

Уважаемый выпускник!

Управление образования Окружной администрации города Якутска приглашает заключить договор на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по педагогическим направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». (Направления в приложении).

Кроме этого, Управление образования города Якутска рассматривает заключение договоров о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета в организациях высшего профессионального образования за пределами республики.

За дополнительной информацией обращаться в отдел развития образования Управления образования Окружной администрации города Якутска:

+7 (4112) 40-03-46 (Шопхоева Ольга Сергеевна), E-mail: oro@yaguo.ru.

Приложение