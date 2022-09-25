Выпускники Якутского сельскохозяйственного техникума выражают соболезнование

Выпускники отделения «Правоведение» Якутского сельскохозяйственного техникума 2000 года выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с преждевременной кончиной своего однокурсника, любимого сына, мужа, отца, дедушки ИВАНОВА Андрея Фёдоровича, 24 февраля 1980 г.р.

Получив образование юриста, Андрей работал на своей малой родине в с. Сангар Кобяйского улуса сначала в районном суде, затем в юридическом отделе администрации района и в Районном Совете депутатов. Много сил вложил в развитие местного самоуправления родного улуса. Им были разработаны многие нормативно-правовые акты, которые положили основу для социально-экономического развития района.

Мы навсегда запомним нашего Андрея доброжелательным, ответственным, преданным своему делу человеком.

Светлая память о нем будет вечно в наших сердцах.

Однокурсники, куратор группы 2 ПравА.