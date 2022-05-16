Выпускники СВФУ со знанием корейского трудоустраиваются в зарубежные компании

С 2005 года кафедра восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета готовит профессиональные кадры по корейскому языку. Многие выпускники программы «Корейский язык в профессиональной деятельности» трудоустраиваются в ведущие корейские корпорации.

«Корейский язык сегодня является одним из самых популярных языков среди молодежи во всем мире, в том числе и России. Те, кто хочет изучать корейский на профессиональном уровне, стремятся поступить на нашу программу «Корейский язык в профессиональной деятельности». Дисциплины преподают ведущие специалисты и носители языка. Наши студенты имеют возможность пройти языковую стажировку в Корее, и выпускники трудоустраиваются в зарубежных предприятиях, в том числе Samsung и LG», – отметила старший преподаватель кафедры Виктория Лебедева.

Также основными работодателями выпускников со знанием корейского языка являются Минобрнауки и Минвнешсвязи Якутии; разные языковые центры, где дети и молодежь, интересующиеся корейской поп-культурой, активно занимаются, туристические фирмы. При этом стоит отметить, что выпускники программы занимают вакансии не только переводчиков или педагогов. «Наши выпускники работают специалистами в разных сферах деятельности – от IT до медиа-коммуникаций, где требуется знание корейского. К примеру, несколько ребят трудоустроены в компанию MyTona на позициях менеджеров по развитию проектов или по коммуникациям», – подчеркивает Виктория Лебедева.

В этом году, по словам преподавателя, выделены 20 мест на коммерческой основе. Абитуриенты должны будут иметь при себе результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе и иностранному языку, который изучали в школе.

Напомним, на сегодня на корейском языке говорят почти 80 миллионов человек. При этом ряд статистических исследований показывают, что интерес к корейской культуре, истории и языку растет в среднем до 10% ежегодно.