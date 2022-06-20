Выпускники могут подать заявление в вуз через Госуслуги

На портале Госуслуг абитуриенты могут дистанционно подать заявление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Стартовала приемная кампания в российских университетах. В этом году абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн, без личного посещения приемных комиссий. Подать заявление абитуриенты могут в 5 вузов, на несколько направлений и специальностей. К сервису сегодня подключены 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных высших учебных заведений.

«Функционал суперсервиса значительно улучшен: теперь он работает и для тех, кто поступает на внебюджет, а также целевые и льготные места бюджетного приема. Изменение статусов обновления конкурсных списков будет происходить в режиме реального времени — это важно для тех, кто подает заявления на несколько специальностей. Так они смогут следить за конкурсной ситуацией. Сервис доступен на портале Госуслуг. Абитуриентам понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Благодаря суперсервису, абитуриенты смогут:

выбрать подходящий вуз с любой формой обучения;

загрузить через Госуслуги дополнительные документы по запросу вуза;

отслеживать информацию о поступлении в вуз на портале Госуслуг независимо от способа подачи документов;

вовремя узнавать о датах дополнительных вступительных экзаменов;

отслеживать свое место в конкурсных списках в режиме реального времени;

подавать или отзывать согласие на зачисление через Госуслуги;

узнавать о зачислении с помощью уведомления от вуза.

Кроме суперсервиса на Госуслугах абитуриенты могут подать заявления очно, через почту или лично в вузе. 30 июля будут изданы приказы о зачислении призеров олимпиад, льготников, а 9 августа — приказы о зачислении абитуриентов по общему конкурсу.