Выпускники Алданской детской школы искусств создали общественную организацию

Районная общественная организация «Ассоциация выпускников Алданской детской школы искусств имени А. Т. Никитина» создана инициативной группой выпускников школы для поддержки инициатив, направленных на социокультурное развитие города и района, продвижения ценностей культуры исполнительского искусства, просветительской активности и духовно-нравственного воспитания жителей Алданского района и за ее пределами, а также содействия приоритетному развитию АДШИ.

Выпуск 1990 года

«В планах у некоммерческой организации прежде всего – объединение целой армии выпускников школы искусств. Это поможет значительно пополнить школьный архив, отследить судьбы талантливых людей и отразить историю 65-летней работы. А еще — это преемственность поколений и дань уважения преподавателям, имена которых навечно вписаны в летопись школы и историю района и города, — рассказала председатель Общественной организации, директор школы, выпускница 1982 года по классу фортепиано Ирина Петунина (Кириленко). – Сейчас мы начали работу по созданию страницы организации в социальных сетях с размещением контактов, куда выпускники смогут отправить свои воспоминания, фотографии и предложения о сотрудничестве. Планируем дать информацию по ссылкам на электронную форму анкеты выпускника и аккаунты в соцсетях для дальнейшего сотрудничества, провести организационное собрание с активом, наметить план действия. Все это в ближайшем будущем. А пока, дорогой выпускник, решай: ты с нами?».

Ольга Михайловна Севостьянова с ученицей

Кроме этого, Ассоциация выпускников АДШИ им. А. Т. Никитина будет работать над укреплением престижа школы искусств, поиском новых форм и методов обучения в системе дополнительного образования в Алданском районе, содействием выпускникам АДШИ в дальнейшем поступлении в профильные учебные заведения, повышении квалификации и трудоустройстве; поддержкой художественного творчества, креативных инициатив, талантов Алданского района и многим другим согласно Уставу деятельности организации. С последним можно будет познакомиться на сайте учебного заведения в разделе «Ассоциация выпускников АДШИ им. А. Т. Никитина».

https://dshi-aldan.saha.muzkult.ru/