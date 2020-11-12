Выпускники АГИКИ приняли участие в совещании по вопросам трудоустройства



12 ноября в онлайн-режиме состоялась встреча выпускников-2020, юбилейного года АГИКИ, и специалистов по вопросам трудоустройства. Эксперты рассказали будущим работникам о том, как и где они могут трудоустроиться по своей специальности. Встречу с выпускниками провёл первый проректор АГИКИ Иванов Станислав Семёнович. Во встрече приняло участие около 70 человек

Ведущий специалист отдела организации профессионального обучения Госкомзанятости РС (Я) Святослав Данилов рассказал выпускникам о том, как правильно составить резюме для устройства на работу, а также о возможностях поиска работы на сайтах и в различных источниках.



Начальник отдела работы с налогоплательщиками мри ФНС России № 5 по РС (Я) Лилия Егорова обсудила с выпускниками вопросы о выгоде официального трудоустройства, о преимуществах белой заработной платы и налоговых вычетах, о налоговой ответственности и страховании.



Евдокия Зверева, выпускница АГИКИ, ведущий методист Ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития РС (Я), который подготавливает кадры для учреждений культуры, посоветовала выпускникам обратиться на сайт https://www.rpcenter14.ru/, где они могут найти вакансии по своей специальности.



Выпускники смогли узнать много нового, а также получили полезную информацию по способам нахождения рабочих мест и общие советы по вопросам трудоустройства. Обратите внимание, что подобные рабочие совещания будут проводиться с выпускниками ежемесячно до мая, вплоть до их окончательного распределения.

Отметим, в этом учебном году Арктический государственный институт культуры и искусств заканчивает 71 студент, из них по бюджету РФ – 45 человек, по бюджету РС (Я) – 15 человек, а на платной основе – 11 человек.

