Выпускники АГИКИ дебютируют на сцене Саха театра

Выпускники 2020 года кафедры театрального искусства Арктического государственного института культуры и искусств Айталина Цыпандина, Эдуард Захаров, Владимир Винокуров, Василий Белолюбский зачислены в труппу Саха академического театра им. П.А. Ойунского, некоторые из них дебютируют в трёх спектаклях. Молодые артисты сыграют в постановках по пьесам «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова, «Утиная охота» Александра Вампилова, «Таптал» Анемподиста Софронова-Алампа.

Режиссёр постановки «Мой бедный Марат» Роман Дорофеев и актёры являются выпускниками Арктического государственного института культуры и искусств. Главные роли исполняют молодые актёры: Айталина Цыпандина (Лика), Вячеслав Лавернов (Марат) и Илья Портнягин (Леонидик) – оба выпускники прошлых лет. Молодые артисты и выпускники АГИКИ также дебютируют в «Утиной охоте» и «Таптале».

Спектакль по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», в который необходимо будет вжиться молодым актёрам, связан с любовной и трагичной историей – в условиях блокадного Ленинграда разворачивается непростой любовный треугольник. Героям предстоит сделать непростой выбор, чтобы достичь счастья.

Исполнительница главной роли Айталина Цыпандина поделилась своими эмоциями по поводу своего дебюта: «Для меня было шоком: я не думала, что новую артистку возьмут на новую роль. Для меня честь сразу играть главную роль».

Она также рассказала о том, что её героиня близка и понятна ей по духу: «Роль близка мне, потому что Лика тоже молодая, у неё есть юношеский максимализм. Благодаря актёрской технике, видеоматериалам, архивам, советам режиссёра Романа Дорофеева, удалось вжиться в роль: начинаешь чувствовать роль».

«Мой бедный Марат», как отметила артистка, спектакль о потерянном поколении.

«Мы хотим донести этим спектаклем, что каждый человек должен прожить свою жизнь, каждую минуту так, чтобы он чувствовал себя самым счастливым человеком на земле», – поделилась Айталина Цыпандина.

Молодая актриса также дала совет тем, кто хочет стать актёром. Как она отметила, будущим актёрам следует много читать, быть дружными со своим курсом и поддерживать друг друга, не сдаваться, если на пути встают какие-либо трудности, упорно идти к своей мечте.

Информация о стоимости билетов и датах премьер доступна на сайте Саха академического театра им П.А. Ойунского http://sakhatheatre.ru/widget/