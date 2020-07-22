Выпускники АГАТУ получают доплаты к зарплате от Минсельхоза

Молодые специалисты сельского хозяйства сейчас, как говорится, на коне и в топе самых востребованных специалистов в своем секторе.

В республике для привлечения и закрепления молодых специалистов на местах действуют установленные региональным Правительством и Министерством сельского хозяйства Якутии ежемесячные дополнительные выплаты к заработной плате для выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. Сегодня речь об этих программах.

Система поддержки молодых специалистов, изъявивших желание работать в сельхозорганизациях, работает с 2004 года. С 1 января 2020 года размер ежемесячных денежных выплат молодым специалистам увеличился. Так, помимо установленной заработной платы молодой сотрудник-выпускник ВУЗа получает субсидию 15 000 ежемесячно в течение трех лет, а на севере — 22 500 рублей ежемесячно. Желающие могут продлить соглашение еще на три года.

Для получения субсидии молодым специалистам необходимо заключать трехстороннее соглашение с работодателем и Минсельхозом республики. За 2019 год 125 молодых специалистов подписали соглашение на получение дополнительных выплат, в их числе и выпускники Якутской государственной сельскохозяйственной академии, которая с этого года стала Арктическим государственным агротехнологическим университетом. На сегодняшний день ежемесячные денежные выплаты получают 331 молодой специалист в 24 муниципальных районах республики.

Итак, кому полагается выплата?

Программа распространяется на молодых специалистов в возрасте до 35 лет, окончивших учебу по очной форме обучения. Выпускники АГАТУ активно пользуются этой замечательной программой.

Ведущий бухгалтер ЦРО АПК РС (Я) Галина Махарова отметила, что среди нынешних участников программы почти 50 % являются выпускниками Арктического государственного агротехнологического университета (ранее ЯГСХА) — это приблизительно 180 человек. Они трудятся на СХПК Амгинского, Мегино-Кангаласского, Булунского и других улусов нашей республики. «Как работодатели, так и сами молодые люди все очень довольны. В этом мы убедились сами» — говорит Галина Махарова.

— В программе поддержки молодых специалистов я состою уже 6 лет, с 2007 года, — рассказывает наша выпускница, работница СХПК «Хоту» Мегино-Кангаласского улуса Лия Шестакова — и я очень довольна. Это весомая материальная поддержка для жителей села и, в первую очередь, огромный стимул плодотворно работать и развиваться в своей профессии. Пользуясь случаем, передаю родной Академии свою большую благодарность за полученные знания и очень эффективную практику. Кстати говоря, нас, выпускников ЯГСХА, здесь много.

Виктория Старостина, специалист отдела кадров СХПК «Амма» Амгинского района:

— Сотрудничаем с программой поддержки молодых специалистов мы уже около 10 лет и очень довольны новыми работниками. Настоящие профессионалы своего дела! И я считаю, что они вносят большой вклад не только в дело нашего кооператива, но и всего района. Большинство програмников остаются у нас, создают семьи, строят семейный очаг, трудятся во благо своей новой Родины.

Как видите, результаты программы весьма перспективные. У выпускников появился дополнительный стимул для развития своего профессионального мастерства и компетенции. Но самое главное – программа стимулирует молодежь к переезду в сельскую местность и развитию сельского хозяйства.