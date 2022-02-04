Выпускникам СВФУ предложили подъемные до миллиона рублей

В Северо-Восточном федеральном университете в этом году выпускаются 118 ребят из Вилюйского улуса. Во время встречи с представителями администрации района их ознакомили с актуальными на сегодняшний день вакансиями, сообщает сайт СВФУ.

По сообщению руководителя Центра оценки и развития компетенций СВФУ Анны Бысыиной, у вуза стабильно высокие показатели трудоустройства выпускников – более 60%. Это свыше 1600 человек, из которых больше 95% работают по специальности. Если смотреть по группе районов, то Вилюйская по трудоустроенности молодых специалистов, окончивших СВФУ, занимает второе место после Заречных улусов. Наиболее востребованными в Вилюйском районе, как и во многих других улусах республики, являются специалисты в сфере здравоохранения и образования.

Как сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Вилюйской ЦРБ Алевтина Кондакова, на сегодня укомплектованность больницы врачами составляет 78-80%, а средним медперсоналом – на 90%. «Нам требуется много врачей и фельдшеров. К примеру, уже давно нуждаются в участковых терапевтах села Сатагай, Усун, Бетюнг и поселок Кысыл-Сыр. Помимо этого, детской поликлинике необходим врач-невролог, стоматолог и офтальмолог. В районе есть вакансия врача-анестезиолога и реаниматолога», – сказала Алевтина Кондакова. Она также напомнила о действии программы «Земский доктор», по которой специалисты, решившие трудоустроиться в сельской местности и малых городах, могут получить единовременные выплаты от одного и более миллиона рублей. Ребятам также могут помочь с поступлением в ординатуру.

На сегодня в районе открыты восемь педагогических вакансий – учитель математики, русского и английского языка. При трудоустройстве на работу три школы предоставят специалистам жилье. Выпускники могут заполнить вакансию по федеральной программе «Земский учитель» и получить право на подъемные средства в размере одного миллиона рублей. «За последние три года в образовательные организации района трудоустроены 117 молодых специалистов. Отмечу, что с 2020 года у нас предусмотрена адресная помощь молодым педагогам, которые изъявили желание преподавать в отдаленных населенных пунктах, – 500 тысяч рублей. Выплаты они будут получать в течение трех лет», – известила заместитель начальника Вилюйского улусного управления образования Наталья Филиппова.

Напомним, в этом году университет оканчивают более 3000 человек, из которых 2600 – выпускники высшего образования. «Подобные встречи проводятся ежегодно. Они эффективные. И мы ждем, что выпускники СВФУ после сегодняшнего мероприятия свяжутся с представителями родного района, трудоустроятся и будут развивать его», – отметила заместитель проректора по внеучебной работе и молодежной политике СВФУ Саргылана Нестерова.