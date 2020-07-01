Выпускникам школ Якутии перечислили единовременную выплату

В Якутии завершается перечисление выплат на счета выпускников одиннадцатых классов республики или их родителей. По инициативе главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА каждому выпускнику школ республики текущего года предоставлена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей в качестве поддержки из-за ситуации с коронавирусом.

В адрес 7 982 получателей направлены выплаты на общую сумму 39,9 млн рублей. По отдельным получателям продолжается работа по уточнению реквизитов расчетных счетов. По заявителям, которые не успели по тем или иным объективным причинам подать заявление, такая возможность будет предоставлена вплоть до 1 сентября. Финансирование расходов на выплаты осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства республики.

Напомним, что для получения выплаты необходимо было написать заявление на имя директора образовательного учреждения, где обучался выпускник. В соответствии с порядком получателями единовременных выплат являются один из родителей или законных представителей в случае, если выпускник не достиг 18-летнего возраста, или сам выпускник, достигший совершеннолетия. В случае отсутствия лицевого счета в кредитной организации у выпускника, достигшего 18-летнего возраста, получателем может являться один из родителей или законных представителей, для чего нужно оформить доверенность в простой письменной форме.