Выпускник якутского лицея стал дважды стобалльником

Сегодня, 23 июля, стали известны результаты участников основного этапа ЕГЭ по математике профильного уровня, проведенного 10 июля 2020 года. По его результатам в Якутии выявлен первый дважды стобалльник в этом году — Василий Волков, выпускник Физико-технического лицея, который набрал наивысшие баллы по русскому языку и математике.

Выпускник отметил, что результат был достигнут благодаря его учителям — Любовь Ефремовой, Ларисе Дмитриевой и Любовь Самсоновой.

«Несмотря на то, что мы готовились к экзамену удаленно, без прямого контакта с учителями, подготовка к экзамену была организованной. Учителя занимались с нами через платформу Zoom и объясняли, как решать те или иные задачи, детально разбирали ошибки и как не допускать их во второй раз. Я решал задачи из сборников, рассматривал разные варианты заданий и отрабатывал свои ошибки. Хотелось бы сказать, что в нашем лицее работают настоящие профессионалы своего дела, которым я бы хотел выразить благодарность. Несмотря ни на что, они поддерживали нас до самого экзамена, как в решении задач, так и в психологической подготовке», — сказал Василий Волков.

Напомним, что участники ЕГЭ могут ознакомиться со своими результатами на портале www.check.ege.edu.ru или в своей образовательной организации.