Выпускник ВШМ поступил на композиторский факультет Московской консерватории

Выпускник кафедры специального фортепиано Высшей школы музыки Якутии Никифор Яковлев поступил на бюджетное место композиторского факультета Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Молодой музыкант набрал 420,35 балла и показал пятый результат по итогам вступительных экзаменов. Высокий балл он получил по коллоквиуму, показав отличные знания по музыкально-теоретическим дисциплинам.



Как сообщили в Высшей школе музыки, результативность обучения подкреплена, тем что Никифор Яковлев обладатель диплома среднего профессионального образования с отличием, Благодарственного письма министерства культуры и духовного развития Якутии за отличные успехи в учебе по итогам государственных итоговых экзаменов 2020 года. По специальности (фортепиано) обучался у старшего преподавателя С.И.Лебедева, а по классу композиции у старшего преподавателя кафедры истории и теории музыки, композитора Н.А. Михеева. Кроме этого Никифор является участником олимпиад, конкурсов, общественных мероприятий проводимых внутри школы.

Во время учебы в Высшей школе музыки Никифор принимал участие в различных творческих конкурсах, показывая неплохие результаты.

2016 г. – лауреат 1 премии Всероссийского открытого конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Аврора – 2016» в г. Сочи в номинации «Фортепиано» и лауреат 3 премии в номинации «Театральное искусство».

2017 г. – лауреат 1 премии в номинации «Юный композитор» XVII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии».

2017 г. – лауреат 3 премии в номинации «Фортепиано» Регионального конкурса молодых исполнителей «Музыка для всех», г. Якутск.

2018 г. – лауреат 1 премии Международного конкурса молодых композиторов «International MolOt composers competition». Участвовал в Форумах – семинарах молодых композиторов в Республике Беларусь, Республике Молдова и исполнил авторское симфоническое произведение Молодечненским симфоническим оркестром. Член Молодежного отделения молодых композиторов «МолОТ». Учился в мастер-классах В. Суслова (2016, 2017, 2018, 2019 г.), И. Николаевой (2017 г.), Park Tae Hui (2017 г.), Э. Н. Хауфф (2017 г.), Е. Михайлова (2018 г.), Н. Богдановой (2018 г.), Д. Бисмута (2018 г.), С. Главатских (2018 г.), Д. Бурштейна (2018, 2019 г.), Я. Судзиловского, С. Пысларь, А. Короткиной, И. Пилатова.

Выпускники среднего звена Высшей школы музыки ежегодно поступают в лучшие музыкальные вузы России – МГК им. П. И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, НГК им. М. И. Глинки и другие.