Выпускница Туйаара Кириллина: Я была нацелена на высокий результат

По итогам результатов Единого Государственного экзамена 21 выпускник из Якутии набрал 100 баллов по русскому языку. Свыше 90 баллов написали 350 человек. В этом году ЕГЭ по русскому языку проводилось в два дня: 6 и 7 июля. В первый день сдачи экзамена сдали наибольшее количество участников – 4994 человек в 199 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). 7 июля экзамен сдали 713 человек в 13 ППЭ. Общее количество — 5707.

Раннее министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев отмечал, что наибольшее количество стобалльников в Якутии бывает по русскому языку.

«Несмотря на сложившуюся нынешнюю ситуацию, связанную с пандемией, мы надеемся, что и в этом году количество получивших 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, будет максимальным», — говорил министр.

Выпускница ЯГНГ Туйаара Кириллина стала одной из тех, кто сумел набрать максимальное количество баллов.

«Я готовилась к экзаменам с моим учителем русского языка, Назаровой Евдокией Николаевной. Она регулярно проводила для нашей группы дистанционные уроки по «Zoom», где мы подробно разбирали задания ЕГЭ из разных источников, решали варианты и учились писать эссе. В свободное от занятий время я занималась самостоятельно, пользуясь «Открытым Банком Заданий ФИПИ» и другими сайтами, видео-лекциями на «YouTube» и печатными пособиями. Чтобы достичь максимального результата, думаю, для начала следует выявить свои слабые стороны, чтобы как следует отработать проблемные задания. Я выполняла задания и каждый раз записывала свои результаты, изучая ошибки, чтобы впредь больше их не повторять. Я была нацелена на высокий результат, и эта цель помогала мне не сбиваться с курса и продолжать учиться усерднее», — поделилась выпускница.

Напомним, что участники могут ознакомиться со своими результатами на портале www.check.ege.edu.ru или в своей образовательной организации.