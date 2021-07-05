Выпускница АГИКИ удостоилась высокой оценки в престижном конкурсе

В Калининграде состоялся V Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Город», в котором выпускница АГИКИ Варвара Соловьева представила работу «North City Eye”. Очки, выполненные в национальном стиле, удостоились спецноминации «За новый взгляд на традиции», о чем сообщил доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства вуза Никита Васильев.

«Конкурс проводится через каждые два года и в нем принимают участие именитые мастера практически со всех регионов страны. В этом году конкурс был посвящён городу, так как произведения ювелирного и косторезного искусства зародились именно в городах, продолжают в них развиваться. По итогам мероприятия отличилась Варвара Соловьева — выпускница нашего вуза, моя ученица», — сообщил Никита Васильев.

На конкурс были отобраны три работы Соловьевой — подвеска «Ванавара», Малая скульптура «На ярмарку в город» и снежные очки. За последнюю работу она получила специальный диплом от члена жюри, доктора искусствоведения, члена Союза художников России Ирины Перфильевой со словами «За новый взгляд на традиции.

«Мы представляли практически весь Дальний Восток. Участники и члены жюри похвалили наши работы, отметив в них сочетание традиций предков и современности. Для них было приятно видеть, что наши мастера идут по совершенно другому от Европы пути, развивая методы и техники прошлого», — отметил Васильев.

До 5 сентября конкурсные работы будут выставлены в Музее янтаря в Калининграде. Организаторы планирует выпустить каталог с авторскими изделиями ювелирного и косторезного мастерства к 10-летнему юбилею конкурса-выставки.