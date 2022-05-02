02.05.2022
09:12
294
Культура
Выпуск «Поле чудес» об Якутии
Выпуск «Поле чудес» будет посвящен столетию ЯАССР. Будут играть 9 участников из Якутии: водитель автобуса, вахтер, учитель якутского языка, ветеринар и хомусист из Якутска, Мирного, Покровска, северных улусов.
Среди зрителей были замечены Спиридон Шишигин, предприниматели Нюргуяна Заморщикова, Кэйт Фонбуньярак и другие.
Передача, посвященная Якутии, выйдет в эфир 13 мая.
Источник: из соцсетей
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.05.2022
39
02.05.2022
83
02.05.2022
257
02.05.2022
228
02.05.2022
814
02.05.2022
792
02.05.2022
346
02.05.2022
596
01.05.2022
206
01.05.2022
295
01.05.2022
2144
01.05.2022
369
01.05.2022
296
01.05.2022
1044
01.05.2022
913
01.05.2022
937
01.05.2022
472
01.05.2022
328
01.05.2022
1257
01.05.2022
336
01.05.2022
691
01.05.2022
375
01.05.2022
855
01.05.2022
291
01.05.2022
356
01.05.2022
388
01.05.2022
319
01.05.2022
315
01.05.2022
279
01.05.2022
244
01.05.2022
268
01.05.2022
520
01.05.2022
756
01.05.2022
1299
30.04.2022
2032
30.04.2022
3417
30.04.2022
1327
30.04.2022
928
30.04.2022
663
30.04.2022
649
30.04.2022
1303
30.04.2022
699
30.04.2022
965
30.04.2022
1645
30.04.2022
1080
30.04.2022
1945
30.04.2022
560
30.04.2022
1929
30.04.2022
1883
30.04.2022
664
30.04.2022
640
30.04.2022
849
30.04.2022
1554
30.04.2022
916
30.04.2022
798
30.04.2022
817
30.04.2022
2919
29.04.2022
2160
29.04.2022
1407
29.04.2022
721
ТОП НОВОСТИ
28.04.2022
9061
30.04.2022
6873
26.04.2022
6401
27.04.2022
5418
27.04.2022
4506
27.04.2022
4065
29.04.2022
3987
29.04.2022
3701
30.04.2022
3423