Выпуск «Поле чудес» об Якутии

Выпуск «Поле чудес» будет посвящен столетию ЯАССР. Будут играть 9 участников из Якутии: водитель автобуса, вахтер, учитель якутского языка, ветеринар и хомусист из Якутска, Мирного, Покровска, северных улусов. Среди зрителей были замечены Спиридон Шишигин, предприниматели Нюргуяна Заморщикова, Кэйт Фонбуньярак и другие. Передача, посвященная Якутии, выйдет в эфир 13 мая.



Источник: из соцсетей

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