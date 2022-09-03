03.09.2022
13:12
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Якутск

Выпущена книга об истории города Якутска

Муниципальный архив выпустил книгу об истории города Якутска.

Историю города Якутска: день за днем, год за годом… с 1632-1990 гг. теперь могут прочитать все желающие.

Это летопись города Якутска со дня основания до 1990 года.

Фото: пресс-службы
Источник: Эхо столицы

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