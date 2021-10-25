Выполняют ли персональные поручения члены правительства Якутии?

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО провёл очередное совещание с членами правительства по вопросу исполнения персональных поручений главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.

В начале 2021 года каждый из членов правительства получил 3 персональных поручения, которые касались не только внутриведомственных задач, но и были направлены на развитие межведомственного взаимодействия, а также усиление взаимодействия органов государственной власти республики с федеральными структурами.

Большая часть поручений исполнена, находятся в разработке, есть поручения, по которым имеются риски.

Среди исполненных – создание отделения Авиалесоохраны в Верхоянском районе, получение НОЦ «Север» международного статуса, увеличение количества скоростного флота судами на подводных крыльях для выполнения пассажирских перевозок, организация накопителя транспортных средств на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях-Якутск, увеличение количества социально направленных субъектов МСП, реконструкция АЗС для развития рынка газомоторного топлива.

Поручения, по которым есть риски – снижение уровня безработицы до определённого уровня в 6,5%.

При этом необходимо отметить, что федеральный индикатор (6,9%), установленный для региона, Якутия достигнут.

Численность безработных в республике сейчас составляет 6,6% и с начала года снизилась на 0,8%. Для сравнения – в 2020 году показатель был 7,7%. В этом году в Якутии создано 3 741 новое рабочее место, из которых свыше 2000 в строительстве. Тем не менее, предстоит увеличить охват жителей, которые будут проходить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Ещё одно направление, которое рассмотрели на совещании – комфортная городская среда. Ответственному ведомству поручено ускорить реализацию проектов благоустройства общественных территорий в городах Алдан, Томмот, Мирный, Нерюнгри и Удачный. По вине подрядчиков по ряду объектов сроки переносятся на 2022 год.

Отмечается, что поручения носят измеримый характер и направлены на решение значимых социальных задач. Исполнение поставленных задач также станет основополагающим фактором при оценке эффективности и результативности деятельности органов государственной власти по итогам года.