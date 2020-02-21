Выплаты ветеранам начнутся на следующей неделе

Якутия выделила 130 млн рублей на выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы. Выплаты начнутся уже со следующей недели. Также в соответствии с указом главы республики все выплаты ветеранам будут направлены в беззаявительном порядке. Таким образом обращаться и подходить никуда не надо.

К 75-летию Великой Победы в соответствии с указом главы республики ветеранам все выплаты будут предоставлены в беззаявительном порядке, то есть обращаться и подходить никуда не нужно. Выплаты будут назначены на основании данных информационной системы «Адресная социальная помощь» министерства труда и социального развития Якутии.

«Отдельно хочу отметить по детям войны. Чтобы эти выплаты были назначены, не требуется получения удостоверения «Дети войны». Эти выплаты также будут назначены в беззаявительного порядка на основании даты рождения в соответствии с законом республики», — сказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Общий объем финансирования из средств государственного бюджета республики составляет 130 млн рублей. Выплаты начнутся уже со следующей недели. Основная масса будет выплачена до 9 мая.

Таким образом, участникам Великой Отечественной войны полагается по 100 000 рублей, вдовам погибших участников войны – по 30 000. Лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», полагается по 30 000 рублей, вдовам умерших участников войны предусмотрено по 20 000 рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей полагается также по 30 000 рублей. Ветеранам тыла – по 10 000 рублей. Детям Великой Отечественной войны – по 3 000 рублей. Граждане, имеющие право на выплаты по нескольким основаниям, получат выплату по одному основанию с наиболее высоким размером.

«Если человек прописан в одном месте, но при этом проживает по другому адресу, то такие выплаты ему также будут назначены в беззаявительном порядке на основании тех данных, которые имеются в нашей адресной системе. То есть на те лицевые счета, которые заявлены человеком и на который он получает те или иные меры социальной поддержки», — пояснила Волкова.

На сегодня в республике проживает 79 участников Великой Отечественной войны, 4800 ветеранов тыла, около 25 000 детей войны, 27 жителей блокадного Ленинграда, 599 вдов погибших участников войны.