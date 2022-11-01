Выплаты семьям военных производят по мере сверки с воинскими частями

Единовременная выплата семьям военнослужащих в 200 тысяч рублей поступает по мере сверки документов из воинских частей, где проходят службу якутяне. Такие списки не получены из Приморского края и Забайкалья. Об этом сказала вице-премьер республики Ольга Балабкина в ходе прямого эфира в социальных сетях, сообщает ЯСИА.

«Выплата в 200 тысяч рублей поступает сразу после подтверждения с воинских частей. В настоящий момент не пришла часть подтверждений из Приморского края и Забайкалья. Работа ведётся», — сказала Ольга Балабкина.

Вице-премьер отметила, выплату могут получить члены семьи военнослужащего по следующей очерёдности:

супруга;

в случае, если брак не зарегистрирован, то помощь будет предоставлена при условии подтверждения совместного проживания;

при отсутствии супруги — одному из детей, в том числе достигшим совершеннолетнего возраста, при условии совместного проживания с военнослужащим;

при отсутствии супруги и детей — родителям (опекунам) в равных долях; при отсутствии вышеуказанных близких родственников — полнородным и неполнородным братьям и сёстрам военнослужащего в равных долях.

При обращении необходимы следующие документы: паспорт, документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), СНИЛС. Также необходимо предоставить номер лицевого счёта.