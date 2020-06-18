Выплаты приемным родителям и патронатным воспитателям будут проиндексированы

На XVIII (внеочередном) дистанционном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики рассмотрен и принят в окончательном чтении проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О размере и порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств».

Законопроект является совместной законодательной инициативой Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и направлен на дальнейшую поддержку приемных семей, которые приняли в свои семьи и воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тех детей, которые нуждаются в заботе и внимании.

Проект закона народным депутатам представила министр труда и социального развития Елена Волкова.

В соответствии с нормативно-правовым актом приемным родителям и патронатным воспитателям будут проиндексированы ежемесячные денежные вознаграждения.

Базовый размер для расчета ежемесячного денежного вознаграждения предлагается увеличить в 2020 году на 10%, а также предусмотрена дальнейшая его индексация. Размер ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю за воспитание одного ребенка составит с учетом индексации в 2020 году не менее 8250 руб. Также размер вознаграждения увеличивается в зависимости от возраста, количества и состояния здоровья принимаемых детей с применением повышающих коэффициентов к базовому размеру оплаты труда.

В настоящее время в Якутии 225 приемных семей и 3 патронатные семьи воспитывают 637 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Больше всего приемных семей создано в г.Якутске, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Ленском, Намском, Ленском, Хангаласском районах республики.