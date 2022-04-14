Выплаты пострадавшим в ЧС в режиме онлайн тестируют в Якутии

78 жителей Якутии приняли участие в тестировании электронной системы по предоставлению выплат пострадавшим от ЧС. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников на всероссийских командно-штабных учениях, в рамках которых тестируется система.

Всего поступило 113 заявлений об оказании финансовой помощи, в том числе на портал государственных услуг – 21, в МФЦ – 22, в opган местного самоуправления – 35.

«Все поступившие заявления зарегистрированы в личных кабинетах платформы государственных сервисов и проверены при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия. По результатам проверочного тестирования из 113 заявлений отработано 55, из них принято 47 решений о назначении выплаты, отказано по различным основаниям 8 случаях», — сообщил Садовников.

Он отметил, что процесс оказания гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества в электронном виде был протестирован впервые под кураторством Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

«Действующий механизм подготовки документов и принятия решений нам хорошо знаком. Предварительные результаты тестирования показывают, что реализация модуля позволит Правительству республики более оперативно принимать решения на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — добавил первый зампред правительства.

Отметим, что в Якутии была сформирована группа граждан из числа проживающих в зоне условной чрезвычайной ситуации. Они могли подать заявление в электронном виде через единый портал государственных услуг на базе пунктов временного размещения, в очном формате через обращение в орган местного самоуправления — городской округ «город Якутск» или МФЦ.

Организована работа комиссий, созданных в целях определения факта нарушения условий жизнедеятельности граждан и степени утраты ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.

В дальнейшем электронная госуслуга по выплатам пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера может стать постоянной на портале госуслуг.