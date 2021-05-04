Выплаты беременным и кешбэк за детский отдых – Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы, с которыми в его адрес выходила «Единая Россия». Ранее президент поддержал их в своем ежегодном послании.

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения. В их числе – пакет социальных предложений «Единой России».

Согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнет действовать с 15 мая. Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка – до конца 2021 года для всех россиян.

Ежегодно будут дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в течение 2021–2024 годов за счет средств федерального бюджета. Речь идет о новых автобусах отечественного производства. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил в ходе недавней поездки в Нижегородскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, до 2023 года Правительству и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям – им помогут с оформлением необходимых документов.

Еще одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам РФ инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта.

Правительству поручено утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания Президента внесла «Единая Россия». Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

«Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей «скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.

Координатор партпроекта «Крепкая семья», председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии по делам семьи и детства Алена Атласова отметила, что в послании президента ярко выражен социальный характер, и особое место заняли демография, поддержка семей и здоровье детей.

– Сбережение народа стало высшим национальным приоритетом. Президент отметил низкую рождаемость по всей стране, но в Якутии уровень рождаемости в принципе хороший, в этом направлении надо работать.

Он обозначил стратегию устойчивого развития: к 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет, это сложнейшая задача. Я думаю, что реальные шаги и меры поддержки будут направлены против социального неравенства и на борьбу с бедностью.

Материнский капитал будет продлен до 2026 года и будет индексироваться – это очень хорошо.

Впервые Владимир Путин остановился на одиноких родителях, поручив с 1 июля платить детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, по 5650 руб. в месяц. Нашим семьям нужна такая поддержка, я по своей работе знаю, что очень часто обращаются одинокие матери, а у нас практически все меры поддержки направлены на полную семью.

Президент остановился на чувствительной теме – взыскании алиментов. Теперь на основании суда возможно удаленно решать вопрос в интересах пострадавшей стороны, и в этом плане государство защищает права ребенка.

Должна быть дистанционная доступность всех мер господдержки через режим «единого окна», чтобы граждане могли получать услуги 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также впервые для сохранения и рождения здорового ребенка кризисным беременным доступна финансовая поддержка. Если беременная женщина, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, встанет на учет в ранние сроки, до рождения ребенка ей будет начисляться ежемесячная выплата в размере 6350 руб.

Я хочу остановиться на предложении «Единой России», поддержанное Владимиром Путиным, по поводу больничных, которые будут оплачиваться в полном объеме независимо от трудового стажа родителей. Это очень актуально для молодой семьи, очень важно чтобы во время болезни рядом с ребенком был родитель.

Единовременная выплата в 10 тыс. руб. будет осуществляться семьям с детьми-школьниками любого возраста, в том числе первоклассникам, которые пойдут в этом году в школу. В прошлом году эта выплата распространялась на детей до 16 лет, и из числа школьников выпали 17-18 летние дети.

Касательно выпускников он сказал, что 45 тыс. бюджетных мест и 75% из них будет направлено регионам. Наши дети смогут поступить в ведущие вузы благодаря бюджетным местам.

На прошлой неделе мы провели Круглый стол по организации летнего отдыха наших детей, которые после пандемии нуждаются в оздоровлении, полноценном летнем отдыхе. Есть очень хорошая новость: если родитель будет выкупать путевку в лагерь, то 50% от ее стоимости будут возмещены государством.

Деньги также будут выделены на 16 тыс. новых школьных автобусов. Если наше министерство образования примет и отправит заявку, ее должны будут детально отработать. Сейчас все должны подключиться, чтобы поставленные президентом задачи были исполнены.