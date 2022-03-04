04.03.2022
20:38
258
Якутия
Выплата от республики семье погибшего солдата
Семья погибшего в ходе специальной операции Александра Иванова получит дополнительную выплату от республики в размере 1 млн рублей. Такое решение принял Глава Якутии Айсен Николаев. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в ближайшее время. сообщает тгк Якутия.Оперштаб
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: тгк Якутия.Оперштаб
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