Выпал снег: белые медведи Колымана и Ломоносов в разлуке

В природе белые медведи держатся парами только весной на период спаривания, а затем расходятся каждый своей дорогой. Белые медведи, в отличие от своих бурых собратьев, не залегают в спячку. Только беременные самки готовят берлогу, где в самые холодные месяцы появляются на свет медвежата. Поэтому в зоопарках самцы и самки содержатся раздельно. И наши всеобщие любимцы Ломоносов и Колымана сейчас живут порознь.

В вольере зоопарка «Орто дойду» в течение летнего периода при поддержке опекуна всех белых медведей в зоопарках России произведен ремонт, в том числе полностью обновлена выгульная площадка, отремонтирован бассейн, выкрашены стены и обновлена декоративная роспись. В основном вольере установлена камера, которая транслирует животных из вольера медведей на канале «Якутия 24». А тем, кому не страшна зима, напоминаем, что зоопарк открыт для посещения круглый год, сообщает тгк Экология Якутии