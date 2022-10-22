Выпал снег, а в Якутске заканчивают асфальтирование дорог…

Дорожники закатали в свежий асфальт почти 30 километров улиц. Приемку по 24 дорожным объектам проведут в ноябре. К этому моменту дорожники должны закончить благоустройство, а заодно устранить проблемы, если таковые всплывут, сообщает тгк КП-Якутия.

https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4974747/

Фото: тгк КП-Якутия Источник: тгк КП-Якутия

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