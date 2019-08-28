Выносливость и сила чурапчинских огнеборцев

Чурапчинский пожарно-спасательный гарнизон провели соревнования по пожарному многоборью среди личного состава. Самые крепкие и выносливые парни собрались на стадионе «Боотур Уус» в селе Чурапча, чтобы выявить лучших из лучших в кроссфите – особом виде спортивных состязаний, который включает в себя порой самые неожиданные спортивные снаряды и дисциплины.

Пожарный кроссфит – это циклическая тренировка без отдыха, серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва. В соревнованиях приняло участие 14 огнеборцев, которые прошли 9 этапов различных силовых упражнений.

«Пожарное многоборье отражает ту работу, которую личный состав выполняет при тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это эвакуация пострадавших, разборка конструкций, поднятие на высоту, умение правильно и быстро оценивать ситуацию и грамотно использовать свои силы и возможности» — прокомментировал Каратаев Сергей, начальник Чурапчинского пожарно-спасательного гарнизона.

Конечным и самых сложным этапом соревнований для настоящих мужчин стало перемещение а/м «УАЗ-Патриот» массой 2,5 тонны. Огнеборцы метр за метром тянули за собой внедорожник вместе с водителем. С такими нагрузками неподготовленному человеку уж точно не справиться!

По итогам суровых испытаний первое и третье место заняли команды огнеборцев пожарной части № 1 с. Чурапча, второе место присудили команде Муниципальной пожарной части № 5 по охране с. Сылан.

Все участники продемонстрировали свою силу, скорость действий, координацию и выносливость – главные качества спасателей и пожарных, поскольку от этого порой зависит человеческая жизнь. Пожарные и спасатели должны выполнять поставленную задачу, несмотря на физические и моральные нагрузки. Такого рода соревнования позволяют участникам совершенствоваться во всех аспектах и работать в сплоченной команде.

Победители награждены памятными знаками и спортивным питанием.