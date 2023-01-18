Вынесен суровый приговор сбытчику наркотических средств

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор сбытчику наркотических средств.

Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Улан-Удэ. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой с использованием сети «Интернет» в крупном размере).

Суд установил, что в апреле 2022 года подсудимый при общении в мессенджере «Telegram» с неустановленным лицом согласился с предложением о распространении на возмездной основе синтетических наркотических средств. После чего осужденный получил партию наркотиков и в период с апреля по июль 2022 года с целью их дальнейшей реализации оборудовал тайники-закладки в различных районах г. Якутска.

Преступная деятельность пресечена сотрудникам Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, которыми из незаконного оборота изъято 9 свертков с наркотическим веществом общей массой более 740 гр.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя — помощника Якутского транспортного прокурора – назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.