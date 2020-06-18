Вынесен приговор жителю Якутии, зарезавшего жену ножницами

Прокуратура Хангаласского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что в феврале 2020 года в жилом доме Покровска между подсудимым и его супругой произошла ссора, вызванная бракоразводным процессом. В дальнейшем, в ходе конфликта, подсудимый нанес потерпевшей металлическими ножницами 6 ударов в область передней и задней поверхности грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.