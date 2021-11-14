Вынесен приговор виновному в трагедии на Лене

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 52-летнего судоводителя легкомоторной лодки, из-за которого пострадали 9 человек. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием и судом установлено, 4 июня 2021 года в утреннее время на 1639 км. реки Лена вблизи острова «Пономарев» г. Якутска, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя маломерным судном «Волжанка-87», следуя по маршруту Нижний-Бестях – Якутск, при осуществлении пассажирской перевозки на возмездной основе, не осуществил должного визуального наблюдения за окружающей обстановкой и плывшим навстречу по судовому ходу самоходным паромом «СК-2016», принадлежащим ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», и заснул за рулем.

В результате неправомерных действий осужденного маломерное судно «Волжанка-87» правым бортом столкнулся с самоходным паромом «СК-2016», что привело к причинению телесных поверждений различной степени тяжести 9 пассажирам маломерного судна «Волжанка-87».

На момент столкновения на маломерном судне находились 17 пассажиров, в том числе 3 несовершеннолетних детей, при допустимой загрузке 11 человек.

Приговором Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) судоводитель признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права управления судами внутреннего водного транспорта сроком 1 год 6 месяцев.