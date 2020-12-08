Вынесен приговор по делу о коммерческом подкупе

Прокуратура Чурапчинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Сунтарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия).

В ходе судебного следствия государственным обвинителем представлены исчерпывающие доказательства, по которым судом установлено, что указанный гражданин, приобрел за 20000 рублей у руководителя профильного учреждения подложное свидетельство о профессии водителя без прохождения обучения.

Приговором суда указанному лицу, принимая во внимание признание вины, отсутствия ранее фактов привлечения к уголовной ответственности, положительных характеристик, назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 3 года 6 месяцев.

Серия преступлений, связанных с продажей указанной организацией свидетельств о профессии водителя без фактического обучения ранее выявлены прокуратурой Чурапчинского района совместно с ОМВД по Чурапчинскому району.

Всего возбуждено 6 уголовных дел, 4 из которых направлены в суд с обвинительным заключением, вынесены судебные решения, в том числе в отношении начальника образовательного учреждения, по 2 уголовным делам решается вопрос о направлении в суд.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные сроки.