08.12.2020
11:26
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Судебная хроника

Вынесен приговор по делу о коммерческом подкупе

Прокуратура Чурапчинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Сунтарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.  204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия).

В ходе судебного следствия государственным обвинителем представлены исчерпывающие доказательства, по которым судом установлено, что указанный гражданин, приобрел за 20000 рублей у руководителя  профильного учреждения подложное свидетельство о профессии водителя без прохождения обучения.

Приговором суда указанному лицу, принимая во внимание признание вины, отсутствия ранее фактов привлечения к уголовной ответственности, положительных характеристик, назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 3 года 6 месяцев. 

Серия преступлений, связанных с продажей указанной организацией свидетельств о профессии водителя без фактического обучения ранее выявлены прокуратурой Чурапчинского района совместно с ОМВД по Чурапчинскому району.

Всего возбуждено 6 уголовных дел, 4 из которых направлены в суд с обвинительным заключением, вынесены судебные решения, в том числе в отношении начальника образовательного учреждения, по 2 уголовным делам решается вопрос о направлении в суд.  

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные сроки.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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