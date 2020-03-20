Вынесен приговор экс-менеджеру предприятия в Якутии

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Установлено, что подсудимая, являясь менеджером одного из предприятий, имея доступ к денежным средствам, совершила хищение более 500 тысяч рублей.

Так, женщина заключала от имени предприятия недействительные договоры бытовых подрядов, оформляла приходные кассовые ордера, а денежные средства, полученные от граждан в качестве предоплаты и оплаты за предоставление услуг, не сдавала в кассу и из корыстных побуждений присвоила себе, причинив предприятию ущерб в крупном размере.

Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Между тем, при рассмотрении уголовного дела государственным обвинителем представлены суду неопровержимые доказательства ее виновности в совершении указанного преступления, которые легли в основу обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также судом удовлетворен гражданский иск предприятия о возмещении причиненного ущерба в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.