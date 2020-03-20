20.03.2020
12:47
345

Судебная хроника

Вынесен приговор экс-менеджеру предприятия в Якутии

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Установлено, что подсудимая, являясь менеджером одного из предприятий, имея доступ к денежным средствам, совершила хищение более 500 тысяч рублей. 

Так, женщина заключала от имени предприятия недействительные договоры бытовых подрядов, оформляла приходные кассовые ордера, а денежные средства, полученные от граждан в качестве предоплаты и оплаты за предоставление услуг, не сдавала в кассу и из корыстных побуждений присвоила себе, причинив предприятию ущерб в крупном размере.

Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Между тем, при рассмотрении уголовного дела государственным обвинителем представлены суду неопровержимые доказательства ее виновности  в совершении указанного преступления, которые легли в основу обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.  Также судом удовлетворен гражданский иск предприятия о возмещении причиненного ущерба в полном объеме. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх