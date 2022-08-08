Вынесен приговор экс-главе Алданского района

В пятницу, 5 августа Алданский районный суд вынес приговор Северину ПОЗДНЯКОВУ, сообщает ТайгаПост.

Экс-глава Алданского района Северин Поздняков признан виновным в халатности при строительстве дома для детей-сирот в Алдане. Суд установил, что в 2015 году он подписал фиктивные акты приемки работ по дому Кузнецова, 3, после чего подрядчик получил более 34 млн рублей. Объект для детей-сирот не сдан до сих пор, общая сумма ущерба составила 45 млн.

Сначала Позднякова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, однако, в ходе судебного заседания уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью о халатности. Экс-глава района признан виновным и приговорен к штрафу в 250 тысяч рублей. Но из-за срока давности совершенного преступления освобожден от наказания.

Напомним, что Северин ПОЗДНЯКОВ возглавлял Алданский район с 2013 года, подал в отставку в октябре 2021-го, сославшись на плохое здоровье после перенесенного коронавируса. Уголовное же дело по Кузнецова, 3 для детей-сирот было возбуждено 7 июня 2021-го.

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