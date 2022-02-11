Вынесен приговор депутатам-взяточникам

Последует оценка законности приговора

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух бывших депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), один из них также по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

В суде установлено, что подсудимые, используя свои служебные полномочия, с целью незаконного обогащения получили у генерального директора ОАО «Сахаплемобъединение» взятку в виде денег в общей сумме 900 000 рублей. Денежные средства были получены для содействие в получении из бюджета республики дополнительного финансирования юридического лица. Впоследствии на расчетный счет общества из бюджета перечислено более 47,1 млн рублей.

Кроме того, в суде установлено, что один из подсудимых в течение 2016-2018 гг., выезжая в служебные командировки в Сунтарский район, получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание. При этом останавливаясь у родственников, приобретал заведомо подложные документы, подтверждавшие его проживание в гостиницах. На основании данных подложных документов представленных в бухгалтерию законодательного органа им получены денежные средств на общую сумму 159 тысяч рублей.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали, вместе с тем их вина в совершенных преступлениях доказана государственным обвинителем в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил одного из подсудимых к штрафу в размере 10 млн рублей, второму подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 8 млн рублей. По ч. 1 ст.159 УК РФ он осужден к штрафу в размере 100 тыс. рублей с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Оценка законности приговору будет дана после его поступления и изучения.