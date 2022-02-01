Выморозчиком могут быть не только мужчины

В рамках тура «Суровая зимовка от Красноярска до Якутска» члены экспедиции посетили Жатайский судоремонтный завод ПАО «ЛОРП» с целью воочию увидеть выморозочные работы.

Как рассказал руководитель тура Герман Матвеев, первый маршрут идет от Красноярска до Якутска, который можно пройти только в зимний период: «Замерзают реки, значит, открывается путь до Якутии. В экспедиции хочется людям показать, как живут на Севере с такой разницей температур — почти 100 градусов. Мы проезжаем много месторождений — лесовозы, нефтяные залежи, даже заезжали на алмазодобывающую трубку «Мирный». Рады, что в Якутске смогли попасть на выморозку судов»

Итак, экспедиция на Жатайском затоне. Заместитель директора завода по флоту Андрей Ковалев рассказал об объемах работ, технологии выморозки, о ходе судоремонта и ответил на вопросы туристов. Автолюбители познакомились с особенностями работы караванного капитана, замеряющего толщину льда, которую необходимо выморозить, посмотрели распил ледяных полотнищ и последующую очистку майны от освободившегося льда. Все это произвело неизгладимое впечатление на гостей затона.

Но тот восторг, когда они в майне они увидели женщину–выморозчика, пожалуй, сложно описать. Ее зовут Лена Генералова. О генеральском характере Лены говорит не только ее звучная фамилия. Тому подтверждением является ее профессия — в летний период она наблюдает за судами с высоты — работает машинистом крана, а в зимний — находится под днищем судов, когда работает выморозчиком. Этот тяжелый труд не легко дается даже мужчинам, но Лена говорит, что ей в удовольствие работать на свежем воздухе под минус 50. В профессии крановщика она с 2010 года, а на выморозку пришла в 2013-м. С тех самых пор ежегодно занимается «фитнесом на воздухе». «Конечно, физически сложно, к вечеру ноги и руки побаливают, но это от нагрузок, так как я работаю с 09 до 16, стараясь как можно больше сделать за световой день» — с улыбкой рассказывает Лена. По секрету поделилась, что за прошедших 2 месяца она скинула 25 кг.

По итогам экскурсионного выезда в Жатай, автолюбители остались довольны увиденным и рассказанным. Для многих из них само слово «выморозка» было незнакомо до сегодняшнего дня: «А теперь мы знаем о такой редкой, тяжелой и очень актуальной профессии!».