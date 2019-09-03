Выложен в сеть официальный саундтрек к 3D выставке Тимофея Степанова

Теперь стал доступен официальный саундтрек к мультимедийной 3D выставке «Ожившие легенды эпоса Олонхо» по мотивам работ Тимофея СТЕПАНОВА. Об этом сообщил SakhaLife Айтал АЛЕКСЕЕВ, один из соорганизаторов проекта, обеспечивший музыкальное сопровождение. Напомним, что музыку к 3D выставке по просьбе инициаторов проекта создала модная группа URAAN.

СПРАВКА

URAAN – электронный экспериментальный «инди-дэнс» проект Айтала АЛЕКСЕЕВА и Дмитрия ПОПОВА. Проект начал свою деятельность в 2015 году. Выпустили несколько известных мини-альбомов среди любителей электронной музыки «Roots», «Noir», «Meta» и «Limb» совместно с исполнителями: ЮЛИАНА, Алиса САВВИНОВА, Ульяна СЕРГУЧЕВА — Kyunney, Аина ИЛЛАРИОНОВА – Kakitoka. Самые популярные композиции: «Awakening», «Noir», «Paranoia», «Muksun», «Orto». Музыку можно охарактеризовать как симбиоз этники, электро и техно, который передаёт, уникальный по своему роду, атмосферный звук. Последняя работа «Limb» вышла вместе с клипом Александра КРАСНОВСКОГО на заглавный трек «Frontier» совместно с Аиной Илларионовой (Kakitoka) и Владимиром КАЛАЧЕВЫМ, который активно поддержали, как на рынке США, так и в России. Выступали на «Mercedes Benz Fashion Week» (г.Москва). В последних работах отметились громкой коллаборацией с пионером российской электроники «Mujuice», аутентичным ансамблем этнических музыкальных инструментов «Kyl Sakha». Были представлены в плейлистах: New Music Daily Worldwide, погружаемся в дип-техно, iTunes Top 200 Tracks Russian Federation Alternative Chart 39 место совместный трек с Mujuice. Выступали на «Mercedes Benz Fashion Week». Упоминание на Colta.ru, Ykt.ru. Суммарно достигли больше 100 000 прослушек трека Uraan & Kakitoka – Frontier (feat. Vladimir Kalachev) по всему миру. Написали музыку для множества рекламных роликов, в том числе для ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания». Активно пишут саундтреки для видеоигр и фильмов.

Выставка «Ожившие герои эпоса Олонхо» проходит на 2 этаже в большом зале Мультимедийного парка «Россия — моя история»

ул. Ксенофонта Уткина, 5 .

⏰ с 10.00 до 19.00

Прослушать саундтрек можно по ссылке: https://song.link/album/i/1478282299

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