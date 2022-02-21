Выйди из матрицы! Стань инвестором

ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ!

ИК «Твои финансы» приглашает жителей и гостей Якутска на весенний марафон по «ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ».

Посетив его, вы узнаете, как начать правильно управлять своими деньгами; как избавиться от кредитов; зачем вести учет своих доходов и расходов и к чему это может привести; что такое пассивные доходы, зачем они нужны и как их увеличивать; что такое инвестиции и куда инвестировать с наименьшими рисками; как начать и где найти деньги на инвестирование, если доходы минимальны?

На эти и многие другие вопросы, можно получить практические ответы доступным языком от Игоря Пахомова – экономиста, предпринимателя, инвестора с 12-летним опытом инвестиций в недвижимость, практикующего инвестора на фондовом рынке, организатора Торгово-промышленной палаты РС(Я)

Обучение будет полезно любому человеку, независимо от получаемых доходов, образования и возможностей.

Участники марафона узнают, как правильно начать инвестиции, какие бывают инвестиции и в какие активы выгоднее вкладываться, как выбрать брокера и открыть брокерский счет и ИИС, какие надо платить налоги и как получить льготы, научатся выбирать компании и купят первые свои акции. А главное, получат доступ в закрытый клуб инвесторов через добавление в соответствующий чат. В сообществе единомышленников всегда можно дружески пообщаться, обсудить новости рынка и новые инвестиционные идеи, стратегии инвестирования, задать вопрос и получить квалифицированный ответ от инвесторов с опытом.

Если вам нужен реальный результат, занимайте место на весеннем марафоне «ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ», получите новые знания и навыки, которые приведут вас к финансовой независимости.

Количество мест ограничено.

Время проведения: 26 февраля с 10 до 17 часов.

Стоимость 8000 руб.

Имеются подарочные сертификаты.

Запись и подробности по тел. 8-914-231-12-87.

Электронная почта: expoykt@mail.ru

О консультанте

Пахомов Игорь Иннокентьевич

Экономист, окончил институт с красным дипломом.

Имеет второе высшее образование инженера нефтепродуктообеспечения.

Свою трудовую деятельность начинал в Министерстве внешних связей Республики Саха (Якутия).

В 1993 году ушел в бизнес. Занимался строительством трех перерабатывающих заводов сельскохозяйственного назначения в Крыму, являясь исполнительным директором АО «Крым-Саха».

С 1996 года работал в нефтегазовой сфере.

Семь лет занимался вопросами строительства и эксплуатации нефтебаз и АЗС, контролем качества нефтепродуктов, работая на разных должностях в Государственной нефтяной инспекции при Правительства РС(Я).

С 2002 года по 2004 год будучи директором компании «Якол» построил 12 автозаправочных станций в г. Якутске и улусах республики для стабильного снабжения ГСМ населения и обеспечивал поставки нефтепродуктов в республику.

С 2004 года работал в ОАО ННГК «Саханефтегаз» старшим вице-президентом по управлению инвестициями, в ОАО «Якутгазпром» заместителем генерального директора. Занимался вопросами обустройства месторождений нефти и газа, строительством нефтегазопроводов.

В то же время много времени уделял общественной работе, связанной с развитием предпринимательства в республике. Решал проблемы частных автозаправочных станций будучи председателем ассоциации АЗС республики, являлся членом первого Координационного Совета республики по предпринимательству.

С крупными предпринимателями создал и возглавлял отделение ОПОРА России в Якутии по защите прав предпринимателей малого и среднего бизнеса в республике.

Реанимировал не работавшую Торгово-промышленную палату Республики Саха (Якутия) став ее председателем, где занимался вопросами устранения административных барьеров, вопросами налогообложения, мешающих развитию предпринимательства, защитой прав предпринимателей и бизнеса, улучшением инвестиционного климата в республике.

Как предприниматель, создавал различные бизнесы, в том числе в сфере недвижимости – Центр Ипотечного Кредитования, который впервые внедрил ипотечный брокеридж в систему продаж, создал профессиональный рынок недвижимости, проводил крупные ярмарки недвижимости в Якутске и улусах республики, благодаря которому многие семьи сумели улучшить свои жилищные проблемы.

В трудовую биографию Игоря Пахомова и его соратников властно вторглась политика, и порой его жизнь была походила на американские горки. На горьком опыте он познал, что для подлинной независимости мало быть успешным предпринимателем. Каждый раз он поднимался после суровых испытаний, и становился только сильнее.

В последние годы Игорь Пахомов из вечно занятого бизнесмена перерос в успешного инвестора. Сегодня у него 13 источников пассивного дохода и один удаленный активный. Он много путешествует по всему миру. Катается на горных лыжах. Берет уроки рисования. Словом, он наслаждается жизнью, пока другие напряженно работают. Как ему удается жить такой жизнью? Игорь Пахомов делится своими компетенциями и помогает другим войти в круг победителей.

На сегодня является финансовым советником, инвестором. Обучает население финансовой грамотности и инвестированию, получению дополнительных видов пассивных доходов, проводит игры-тренинги для развития инвесторского мышления.