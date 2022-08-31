Выйдет в свет новое издание эпоса «Нюргун Боотур Стремительный»

В год 100-летия образования ЯАССР переиздается полное собрание героического эпоса «Нюргун Боотур Стремительный». В День государственности республики, 27 сентября, состоится презентация подарочных экземпляров. Мероприятие пройдет в историческом зале Национальной библиотеки РС (Я).

«Олонхо –жемчужина нашей самобытной культуры и богатейшего языка. В республике работа по сохранению и развитию Олонхо ведётся по трём основным направлениям. Одно из них — плановая работа по подготовке и изданию текстов Олонхо, монографий, сборников, статей по проблемам изучения якутского героического эпоса и переводу уникальных памятников эпического наследия на языки народов мира», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках плана мероприятий Года культурного наследия народов России и плана мероприятий 100-летия ЯАССР на переиздание сборника на якутском языке по государственной программе «Развитие культуры Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» выделено 4 млн. рублей.

Тираж составит 1500 тысячи экземпляров, основная часть будет распределена между муниципальными библиотеками, школами и учреждениями культуры.

Монументальный героический эпос народа саха – олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», воссозданный Платоном Алексеевичем Ойунским, впервые полностью был опубликован на языке оригинала в 2003 году к 110-летию со дня рождения классика якутской литературы.