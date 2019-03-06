Вывоз снега с улиц Якутска ведется в круглосуточном режиме

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки на полигон АО «Якутдорстрой» вывезен 5801 кубометр снега. По данным на 5 марта с начала месяца в городе вывезено 23 541 кубометр снега.

В феврале этого года на полигон вывезено 71 289 кубов снега, в том числе «Якутскдорстрой» — 53 365 куб. м, другие организации (самовывоз) — 17 924 куб. м. Для сравнения, за этот же период прошлого года на полигон было вывезено 48 189 кубометров снега, 38 718 кубов из них вывез «Якутдорстрой», 9 471 куб – другие организации.

Сегодня, 6 марта предприятием «Якутдорстрой» вывозится снег, очищенный с улиц Чернышевского, Дежнёва, Бестужева-Марлинского, разделительной полосы автострады 50 лет Октября, тротуаров проспекта Ленина, улиц Дзержинского, Кальвица, Ойунского, Покровского тракта, Каландаришвили, Белинского.

В уборке и вывозе снега круглосуточно задействованы 19 самосвалов, 3 трактора МТЗ, 5 бобкэтов, 3 фронтальных погрузчика, 2 снегопогрузчика, автогрейдер, колесный бульдозер, гусеничный бульдозер, 5 поливомоечных машин на подсыпку.