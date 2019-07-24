Выводов не сделал: Житель Якутии пойдет в тюрьму

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В суде установлено, что подсудимый, имея судимость за совершение аналогичного преступления, не сделав для себя должных выводов, вновь сель за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. При этом помимо названной судимости, он имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.