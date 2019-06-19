Выставка «На крыше мира»

Мира Аргунова – художник-живописец. Получает второе высшее образование по специальности «Станковая живопись» в Арктическом государственном институте культуры и искусств, в мастерской заслуженного деятеля искусств РС (Я) Марианны Лукиной. Участник четырех персональных («Созерцание», АГИКИ, г. Якутск, 2018 г.; «Родная земля», ИГИ, г. Якутск, 2018 г.; «Сияние Азии», Арт-галерея «Ургэл», г. Якутск, 2018 г.; «Чудные мгновения», галерея им. Е. Шапошникова, с. Намцы, 2019 г.) и 16 сборных художественных выставок, в том числе XII региональной художественной выставки «Дальний восток» в Петропавловске-Камчатском.

В 2018 г. Мира была удостоена звания Лауреата республиканской профессиональной премии для молодых художников им. Валериана Васильева «Весна в декабре», а также двух почетных дипломов международных выставок «Волшебный фонарь» (г. Москва) и «Арктический хронотоп» (г. Якутск).

Творческий принцип Миры Аргуновой – работа исключительно с натуры. Наибольший интерес для молодого художника представляет фигуративная живопись и пленэрный пейзаж. Мира работает над двумя творческими сериями, предусматривающими живое позирование: «Национальное достояние Родины» и «Якутские пословицы и поговорки». Также она много путешествует и в поездках пишет этюды с натуры: пейзажи и коренных жителей.

В мае 2019 года под руководством марафонца, прошедшего в одиночку кольцо Аннапурны, Марины Дьячковской с группой учениц: Светланой Корякиной, Евгенией Местниковой и Василиной Лукиной – Мира посетила с пленэром Гималаи. Группа поднималась на высоту 3800 м. над уровнем моря – в священную долину Муктинатх, где, по преданию, жил сам Шива, и на пик Пунхилл (3200 м. над уровнем моря), чтобы написать серию этюдов.

В Непале ею написано 20 этюдов: рассвет и закат, горы Нилгири, Мачапучре, Аннапурна, водопады близ Уллери, древний храм в деревушке Кагбени и жителей деревушек Сикха и Марфа. Несомненный интерес представляет портрет потомственного шамана, выполненный, как и остальные картины, с натуры. Для портрета шаман облачился в традиционный костюм, используемый в культовых обрядах.

Если на предыдущей, IV персональной выставке «Кэрэ түгэннэр» / «Чудные мгновения» Мира представила, главным образом, фигуративную живопись — портреты и тематические картины, написанные с живым позированием моделей, то пятая выставка «На крыше мира» больше посвящена пейзажу. На большей части картин представлены разные состояния природы: первые пробивающиеся лучи солнца, гора, похожая на раскаленный камень в лучах закатного солнца, полдень у водопада, сверкающего бликами.

Картины выполнены в манере академического реализма с элементами импрессионизма, в технике alla prima, когда художник пишет в один слой, стараясь сразу найти точный цвет. Мастеру удалось уловить уникальную цветовую гамму гималайских пейзажей. В каждом ее полотне просматривается оригинальный, неповторимый подход и легкость кисти. Перед зрителем предстает загадочный мир Юго-Восточной Азии глазами художника.

Выставка «На крыше мира» отражает взгляд автора на окружающий мир –разнообразный и самобытный, но в то же время такой родной во всех своих уголках – наш общий дом.

Посетить выставку можно до конца июля по адресу пр. Ленина, 9/2, выставочный зал «Киэргэ», 5 этаж.