Выставка кузнецов «Дархан Уус»: прошлое и современность

16 февраля в торговых рядах «Кружало» под звуки национальных инструментов этно-группы «Тэтим», состоялась церемония торжественного открытия юбилейной Х Главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус».

Открытие началось с приветственной речи председателя Союза кузнецов Якутии, академика Академии духовности республики, лауреата государственной премии имени П.А.Ойунского Бориса Неустроева-Мандар Уус. По его словам выставка является уникальной площадкой для народных мастеров, хранящих и передающих молодому поколению секреты кузнечного

дела.

«Участвуя в выставке, народные мастера, кузнецы имеют возможность делиться своим опытом, внести свою лепту в возрождение традиций и культурных ценностей наших предков, популяризировать национальный вид искусства и приобщать к кузнечному делу молодое поколение мастеров», — уверен Борис Неустроев-Мандар Уус.

На торжественном открытии выставки министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев поздравил участников и гостей. По его мнению выставка «Дархан Уус» с каждым годом привлекает все большее внимание не только ценителей и профессионалов кузнечного мастерства, но и простых граждан.

Главное событие кузнецов Якутии собрал более 60 ведущих мастеров из Оленекского, Жиганского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Намского, Хангаласского, Алданского улусов, города Якутска и пригородных поселков. Кроме именитых мастеров, в выставке также принимают участие студенты средних профессиональных учебных заведений республики.

В рамках юбилейной программы председатель патриарх якутского кузнечного искусства Мандар Уус представил свою большую коллекцию якутских ножей, бадаайы, батасов, копий и других изделий состоящую из 55 наименований.

Действительно, экспозиция произвела настоящий фурор. По мнению директора школы «Мандар кыһата» Николай Егоров-Баайаҕыын, одним из ярких шедевров Бориса Неустроева-Мандар Уус является именно эта коллекция.

«Он всю свою жизнь посвятил этому делу. Борис Федорович объездил республику, посетил свыше 20 частных и 80 музейных коллекций в поиске уникальных военных атрибутов наших предков. Благодаря усилиям его учеников и товарищей были созданы точные копии средневекового вооружения якутов, которые пополнили его коллекцию, чтобы все жители Якутии смогли окунуться в историю», — отметил он.

Как известно выставка проводится в целях возрождения традиций и культурных ценностей предков, повышения и реализации творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства республики. Согласно традиции в рамках экспозиции проводятся конкурсы среди ведущих мастеров-изготовителей якутского ножа. Победителю X главной выставки Якутии «Дархан Уус» будет вручена специальная статуэтка, изготовленная известным якутским кузнецом, председателем жюри Сарыалом Билюкиным. По итогам первого дня выставки кузнечных изделий жюри выявило лучших по 2 номинациям – «Лучший кухонный нож» и «Лучшая художественная композиция».

В специфических конкурсах выставки работала целая группа в составе гендиректора АК «Алмазы Анабара» Павла Маринычева, заслуженного деятеля искусств Якутии, известного художника Дьулустана Бойтунова, титулованных кузнецов Сарыала Билюкина и Василия Попова-Бааха Уус.

Лучшего “кулинарного” ножа по традиции определил маэстро якутской кухни Иннокентий Тарбахов.

«Лучший кухонный нож» // «Бастыҥ ас быһаҕа»

51 участник

1. Охлопков Семен (Усть-Алданский)

2. Николаев Дмитрий (Сунтарский)

3. Тимофеев Иван (Нюрбинский)

«Лучшая художественная композиция» // «Уус-уран оҥоһуулаах быһах»

13 участников

1. Тарабукин Сергей (Таттинский)

2. Степанов Николай (Вилюйский)

3. Эляков Иннокентий (Якутск)

Спецприз за кованые скульптуры Михайлов Николай (Якутск)

Гаврил АНДРОСОВ,

Пресс-секретарь главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус»