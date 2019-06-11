Вышел номер газеты «Наследие» о праздниках КМНС

Якутия выделяется на фоне других регионов России особой мозаичностью этнического состава населения, исторически сложившейся в течение столетий и самобытной культурой коренных этносов.

Из утвержденного перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на территории региона проживают эвенки, эвены, юкагиры, долганы и чукчи. Все они имеют свои отличительные и уникальные обряды, обычаи, мировоззрения и народные праздники.

В новом выпуске ежеквартальной газеты «Наследие» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского читатели познакомятся с обрядами коренных малочисленных народов Севера, обычаями, запретами и заповедями («иты») эвенков. Также в помощь руководителям фольклорных коллективов в газете доступно написан эксклюзивный план обрядов эвенкийского праздника «Бакалдын».

Спешите приобрести свежий номер газеты «Наследие» в киоске и библиотеке Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.