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Выпускникам ЯИПК вручили дипломы

197 выпускников Якутского индустриально-педагогического колледжа сегодня в торжественной обстановке в стенах родного альма-матер получили дипломы об окончании среднего профессионального образования. Из них 12 студентов получили красные дипломы.

ЯИПК является старейшим профессиональным учебным заведением в республике, история которого берет начало с 1934 года. Отметим, колледж, сохраняя многолетние традиции в деле подготовки кадров, отвечает самым современным требованиям профессионального образования.

«Сегодня особенно волнительный и торжественный день. Каждый раз в этот день мы испытываем двоякое чувство: радость, сопряженная с грустью расставания. Уверены, что наши выпускники достойно применят на производстве, полученные знания и навыки. Мы работаем на основании ФГОС, активно внедряемся в движение WorldSkillsRussia, открыли новые профессии, соответствующие перечню ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий.Мы рады, что можем похвалиться результатами наших студентов. В эти дни наши выпускники, без пяти минут сварщики наравне с государственными итоговыми аттестациями прошли независимую оценку квалификаций, будущие мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей сдают демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills», — сказала директор ЯИПК Туйаара Замятина.

На вручении дипломов в ЯИПК приняли участие представители системы профессионального образования республики, работодатели и выпускники разных лет. Для выпускников значимым моментом торжества стало вручение именных дипломов.  Выпускники с активной жизненной позицией и хорошей учебой получили Дипломы имени Якова Ароновича Эстеркес, первого директора Якутского технического лицея, имени Быканова Прокопия Иннокентьевича, Героя социалистического труда, имени Варвары Васильевны Ивановой, ветерана труда, тыла, отличника Профессионального технического образования РС(Я) и других.

Источник: Пресс-служба ЯИПК
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20.06.2019

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