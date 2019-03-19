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Происшествия
19 марта 2019, 16:53
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Выпил, очнулся, гипс!

18 и 19 марта в Якутии произошло два ДТП с участием пьяных водителей. В обоих случаях столкновения произошли на поворотах дорог.

18 марта в первом часу ночи в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 798 км. ФАД «Вилюй» произошло ДТП с пострадавшими. 

По прибытию на место нарядом ДПС было установлено, что 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Корона», не справившись с рулевым управлением, съехал с дорожного полотна и совершил наезд на препятствие.

В результате автопроисшествия водитель и его пассажир с серьезными травмами головы и различными переломами были госпитализированы в местную больницу. В объяснении водитель написал, что в тот вечер он со своим другом распивал спиртные напитки. Ночью он решил поехать домой и завел машину, после чего очнулся уже на больничной койке. Обстоятельств ДТП ни водитель, ни его пассажир не помнят. 

От прохождения освидетельствования мужчина, находившийся за рулём иномарки, отказался. 

На следующий день на ледовой переправе «Покровск-Жемкон» Хангаласского района 64-летний водитель автомобиля «УАЗ-31519», следуя из с. Тит-Эбе в сторону г. Покровск в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «УАЗ Патриот».

Проведенное освидетельствование показало, что водитель первого внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, результат показал 0,42 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В итоге медицинская помощь понадобилась водителю «Патриота» и пассажиру «УАЗ-31519»: им медики назначили амбулаторное лечение. В ходе разбирательств выяснилось, что водитель «УАЗ-31519» по заданию вёз с карьера в больницу Покровска коллегу, у которого, по его словам, стало плохо с сердцем. 

В отношении должностного лица организации, допустившего к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, составлен административный протокол по ст. 12.32 КоАП РФ и вынесен штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Источник: Пресс-служба ГИБДД Якутии.
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